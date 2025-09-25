logo

Украина нашла блестящий способ лишить "СВО" финансирования: громкие детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина нашла блестящий способ лишить "СВО" финансирования: громкие детали

Ориентировочные потери от удара украинских сил по системе СБП составляют около 30 миллионов долларов США.

25 сентября 2025, 12:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины (ГУР) провели успешную атаку на критические элементы российской финансовой инфраструктуры. По информации источников в ГУР, объектами DDoS-атаки стали национальная система быстрых платежей России (СБП) и один из ключевых телеком-провайдеров страны — компания "ТрансТелеКом".

Украина нашла блестящий способ лишить "СВО" финансирования: громкие детали

Фото: из открытых источников

Именно через СБП в РФ осуществляются мгновенные денежные переводы, в том числе — в пользу "волонтерских" проектов, фактически направленных на поддержку армии РФ в войне против Украины. Благодаря деструктивным действиям украинских специалистов, система была парализована, что привело к сбоям в обслуживании миллионов пользователей.

Жители разных городов России, включая Екатеринбург, массово жаловались на невозможность оплачивать проезд в общественном транспорте, проводить операции через мобильный банкинг или рассчитываться на АЗС. Кроме финансовых сервисов, хакерская атака повлекла за собой перебои в работе интернета и телевидения в десятках регионов страны.

ГУР сообщает, что в результате кибератаки сотни тысяч абонентов остались без доступа к связи. Это еще раз доказывает, что украинские киберсилы способны наносить ощутимый удар даже по глубокому тылу противника.

Предыдущие финансовые оценки убытков, понесенных Россией в результате выведения из строя СБП, достигают не менее 30 миллионов долларов США.

Как уже писали "Комментарии", Европейский банк реконструкции и развития скорректировал свой прогноз по экономике Украины, снизив ожидаемый рост ВВП в 2025 году до 2,5%. В предварительном прогнозе этот показатель составил 3,3%, однако обновленные данные отражают высокий уровень неопределенности, вызванный продолжающейся войной с Россией.



