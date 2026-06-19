Україна змусить Крим мерзнути: розкрито деталі масштабного удару по критичному об'єкту

Сили безпілотних систем здійснили удар по об’єктах Глібівського підземного сховища газу, розташованого неподалік села Дозорне на Тарханкутському півострові в тимчасово окупованому Криму. Операцію було проведено в ніч на 19 червня підрозділом 413 полку СБС "Рейд", про що повідомили у військовому формуванні.

Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, для атаки були використані дрони середнього ударного класу (middle strike), виробництва компанії Fire Point. Внаслідок ураження зазнали значних руйнувань наземні інфраструктурні елементи газового сховища. На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа, яку додатково підтвердили супутникові системи моніторингу.

У повідомленні підкреслюється, що Глібівське ПСГ є єдиним підземним газовим сховищем на території Кримського півострова. Його функціональне призначення полягає у забезпеченні оперативної подачі значних обсягів природного газу під час пікових навантажень або періодів низьких температур. Безперебійна робота цього об’єкта має ключове значення для стабільності енергетичної системи регіону, який перебуває під окупацією.

Зокрема, саме від газопостачання залежать основні теплові та електрогенеруючі потужності півострова, включно з Балаклавською та Таврійською ТЕС, що працюють переважно на природному газі. У Силах безпілотних систем зазначають, що стабільність роботи цих станцій безпосередньо впливає і на функціонування військових об’єктів російських окупаційних сил у Криму.

Портал "Коментарі" вже писав, що на міжнародній виставці озброєнь у Парижі увагу відвідувачів привернула українська експозиція, де поряд із сучасними зразками військової техніки демонстрували відеоматеріали з ударами безпілотників по цілях у Москві. Така презентація викликала бурхливу реакцію серед російських користувачів соціальних мереж, які масово почали залишати обурені коментарі. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.