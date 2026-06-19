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Путін зазнав небаченого приниження у Парижі: кадри атак ЗСУ на Москву довели росіян до істерики

Під час виставки озброєнь у Парижі гостям продемонстрували відео ударів по Москві, а також презентували нову українську балістичну ракету FP-9

19 червня 2026, 21:05
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Клименко Елена

На міжнародній виставці озброєнь у Парижі увагу відвідувачів привернула українська експозиція, де поряд із сучасними зразками військової техніки демонстрували відеоматеріали з ударами безпілотників по цілях у Москві. Така презентація викликала бурхливу реакцію серед російських користувачів соціальних мереж, які масово почали залишати обурені коментарі. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Путін зазнав небаченого приниження у Парижі: кадри атак ЗСУ на Москву довели росіян до істерики

Фото: з відкритих джерел

За його словами, на стенді відвідувачам показували кадри ураження об’єктів у російській столиці, а поруч була представлена нова українська балістична ракета FP-9. Заявлені характеристики комплексу передбачають дальність ураження до 855 кілометрів і швидкість польоту близько 2200 метрів за секунду.

Як зазначив журналіст, така композиція виглядала символічно: на екрані демонстрували результати ударів по Москві, а поряд розміщувався зразок озброєння, призначеного для подолання багаторівневої системи протиповітряної оборони.

Після появи інформації про виставку російські користувачі соцмереж почали активно обговорювати побачене. У коментарях лунали звинувачення на адресу Заходу, критика європейських країн та традиційні пропагандистські заяви про Україну. Деякі дописувачі висловлювали невдоволення тим, що в європейській столиці демонструють наслідки ударів по території Росії, а окремі коментатори навіть вдавалися до погроз на адресу Франції.

На тлі цієї дискусії увагу привернула й нещодавня атака безпілотників на Москву, яка відбулася 18 червня. Попри наявність кількох ешелонів протиповітряної оборони, російська столиця знову стала ціллю ударів. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи події, наголосив, що такі дії є відповіддю на регулярні атаки Росії по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп опинився в центрі уваги через незручний момент під час урочистої церемонії нагородження у Білому домі. Під час вручення найвищої військової відзнаки країни — Медалі Пошани — американський лідер зіткнувся з несподіваною проблемою, намагаючись закріпити нагороду на шиї ветерана війни в Афганістані, майора Ніколаса Докері.



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Джерело: https://t.me/RomaTsymbaliuk/24136
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