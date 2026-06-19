logo

BTC/USD

63144

ETH/USD

1703

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин испытал невиданное унижение в Париже: кадры атак ВСУ на Москву довели россиян до истерики
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин испытал невиданное унижение в Париже: кадры атак ВСУ на Москву довели россиян до истерики

Во время выставки вооружений в Париже гостям продемонстрировали видео ударов по Москве, а также представили новую украинскую баллистическую ракету FP-9

19 июня 2026, 21:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На международной выставке вооружений в Париже внимание посетителей привлекла украинская экспозиция, где наряду с образцами военной техники демонстрировали видеоматериалы с ударами беспилотников по целям в Москве. Такая презентация вызвала бурную реакцию среди российских пользователей социальных сетей, массово начавших оставлять возмущенные комментарии. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Путин испытал невиданное унижение в Париже: кадры атак ВСУ на Москву довели россиян до истерики

Фото: из открытых источников

По его словам, на стенде посетителям показывали кадры поражения объектов в российской столице, а рядом была представлена новая украинская баллистическая ракета FP-9. Заявленные характеристики комплекса подразумевают дальность поражения до 855 километров и скорость полета около 2200 метров в секунду.

Как отметил журналист, такая композиция выглядела символически: на экране демонстрировались результаты ударов по Москве, а рядом размещался образец вооружения, предназначенного для преодоления многоуровневой системы противовоздушной обороны.

После появления информации о выставке российские пользователи соцсетей начали активно обсуждать увиденное. В комментариях звучали обвинения в адрес Запада, критика европейских стран и традиционные пропагандистские заявления об Украине. Некоторые корреспонденты выражали недовольство тем, что в европейской столице демонстрируют последствия ударов по территории России, а отдельные комментаторы даже прибегали к угрозам в адрес Франции.

На фоне этой дискуссии внимание привлекла и недавняя атака беспилотников на Москву, состоявшуюся 18 июня. Несмотря на несколько эшелонов противовоздушной обороны, российская столица вновь стала целью ударов. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя события, подчеркнул, что такие действия являются ответом на регулярные атаки России по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания из-за неудобного момента во время торжественной церемонии награждения в Белом доме. Во время вручения высшего военного отличия страны — Медали Почета — американский лидер столкнулся с неожиданной проблемой, пытаясь закрепить награду на шее ветерана войны в Афганистане, майора Николаса Докери.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/RomaTsymbaliuk/24136
Теги:

Новости

Все новости