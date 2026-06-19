Путин испытал невиданное унижение в Париже: кадры атак ВСУ на Москву довели россиян до истерики

На международной выставке вооружений в Париже внимание посетителей привлекла украинская экспозиция, где наряду с образцами военной техники демонстрировали видеоматериалы с ударами беспилотников по целям в Москве. Такая презентация вызвала бурную реакцию среди российских пользователей социальных сетей, массово начавших оставлять возмущенные комментарии. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Фото: из открытых источников

По его словам, на стенде посетителям показывали кадры поражения объектов в российской столице, а рядом была представлена новая украинская баллистическая ракета FP-9. Заявленные характеристики комплекса подразумевают дальность поражения до 855 километров и скорость полета около 2200 метров в секунду.

Как отметил журналист, такая композиция выглядела символически: на экране демонстрировались результаты ударов по Москве, а рядом размещался образец вооружения, предназначенного для преодоления многоуровневой системы противовоздушной обороны.

После появления информации о выставке российские пользователи соцсетей начали активно обсуждать увиденное. В комментариях звучали обвинения в адрес Запада, критика европейских стран и традиционные пропагандистские заявления об Украине. Некоторые корреспонденты выражали недовольство тем, что в европейской столице демонстрируют последствия ударов по территории России, а отдельные комментаторы даже прибегали к угрозам в адрес Франции.

На фоне этой дискуссии внимание привлекла и недавняя атака беспилотников на Москву, состоявшуюся 18 июня. Несмотря на несколько эшелонов противовоздушной обороны, российская столица вновь стала целью ударов. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя события, подчеркнул, что такие действия являются ответом на регулярные атаки России по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

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