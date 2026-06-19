Украина заставит Крым мерзнуть: раскрыты детали масштабного удара по критическому объекту

Силы беспилотных систем нанесли удар по объектам Глебовского подземного хранилища газа, расположенного неподалеку села Дозорное на Тарханкутском полуострове во временно оккупированном Крыму. Операция была проведена в ночь на 19 июня подразделением 413 полка СБС "Рейд", о чем сообщили в военном формировании.

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По предварительным данным, для атаки были использованы дроны среднего ударного класса (middle strike) производства компании Fire Point. В результате поражения потерпели значительные разрушения наземные инфраструктурные элементы газового хранилища. На территории объекта вспыхнул масштабный пожар, дополнительно подтвержденный спутниковыми системами мониторинга.

В сообщении подчеркивается, что Глебовское ПХГ является единственным подземным газовым хранилищем на территории Крымского полуострова. Его функциональное предназначение заключается в обеспечении оперативной подачи значительных объемов природного газа во время пиковых нагрузок или периодов низких температур. Бесперебойная работа этого объекта имеет ключевое значение для стабильности энергетической системы находящегося под оккупацией региона.

В частности, именно от газоснабжения зависят основные тепловые и электрогенерирующие мощности полуострова, включая Балаклавскую и Таврическую ТЭС, работающие преимущественно на природном газе. В Силах беспилотных систем отмечают, что стабильность работы этих станций оказывает непосредственное влияние и на функционирование военных объектов российских оккупационных сил в Крыму.

Портал "Комментарии" уже писал, что на международной выставке вооружений в Париже внимание посетителей привлекла украинская экспозиция, где наряду с современными образцами военной техники демонстрировали видеоматериалы с ударами беспилотников по целям в Москве. Такая презентация вызвала бурную реакцию среди российских пользователей социальных сетей, массово начавших оставлять возмущенные комментарии. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.