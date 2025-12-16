Україна зможе дати відсіч РФ лише за двох умов: озвучено тривожну заяву

Незважаючи на потужний і постійний тиск з боку Росії, Україна продовжує чинити опір і демонструє високу стійкість. Водночас її оборонні можливості могли б значно посилитися за наявності додаткових інструментів і підтримки з боку партнерів. Про це в коментарі 24 Каналу заявив полковник армії США у відставці Джон Світ, заперечивши твердження Дональда Трампа про те, що Україна нібито не має жодних переваг у війні.

Фото: 24 Канал

Світ наголосив, що Київ справді не володіє "американськими козирями", однак має у своєму розпорядженні власні ресурси та серйозну підтримку європейських союзників. За його словами, українські військові успішно стримують наступ російської армії на землі та щодня завдають противнику значних втрат — до тисячі ліквідованих окупантів.

Він підкреслив, що Сили оборони України вже відбили чимало атак і продовжують тримати позиції, однак критично потребують допомоги у протидії дронам і балістичним ракетам. Росія, за його оцінками, здатна за одну добу випустити по цивільних об’єктах сотні безпілотників і десятки ракет.

Полковник зазначив, що за умови розширеної підтримки з боку Європи Україна зможе й надалі ефективно воювати. Він назвав два ключові елементи, без яких це буде складно: створення безполітної зони та розгортання інтегрованої багаторівневої системи протиповітряної оборони.

Окрім цього, на його думку, необхідно зупинити надходження російських військ на територію України, завдаючи ударів по місцях їхнього зосередження, логістичних вузлах, аеродромах, портах, залізничних станціях і транспортних маршрутах. Реалізувати це можливо лише за наявності сучасного далекобійного озброєння, зокрема ATACMS, HIMARS, Storm Shadow, а також крилатих ракет Taurus і додаткової артилерії.

Портал "Коментарі" вже писав, що якщо війна на території України триватиме з нинішньою інтенсивністю, російська економіка ризикує опинитися в критичному стані вже до середини 2026 року. Таку думку під час обговорення на Главреді висловив військовий аналітик та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.