Несмотря на мощное и постоянное давление со стороны России, Украина продолжает сопротивляться и демонстрирует высокую устойчивость. В то же время, ее оборонные возможности могли бы значительно усилиться при наличии дополнительных инструментов и поддержки со стороны партнеров. Об этом в комментарии 24 Канала заявил полковник армии США в отставке Джон Мир, отрицая утверждение Дональда Трампа о том, что Украина якобы не имеет никаких преимуществ в войне.

Фото: 24 Канал

Мир подчеркнул, что Киев действительно не владеет "американскими козырями", однако располагает собственными ресурсами и серьезной поддержкой европейских союзников. По его словам, украинские военные успешно сдерживают наступление российской армии на земли и ежедневно наносят противнику значительные потери — до тысячи ликвидированных оккупантов.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины уже отразили немало атак и продолжают держать позиции, однако критически нуждаются в помощи в противодействии дронам и баллистическим ракетам. Россия, по его оценкам, способна за сутки выпустить по гражданским объектам сотни беспилотников и десятки ракет.

Полковник отметил, что при условии расширенной поддержки со стороны Европы Украина сможет и дальше эффективно воевать. Он назвал два ключевых элемента, без которых это будет сложно: создание бесполетной зоны и развертывание интегрированной многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Кроме этого, по его мнению, необходимо остановить поступление российских войск на территорию Украины, нанося удары по местам их сосредоточения, логистическим узлам, аэродромам, портам, железнодорожным станциям и транспортным маршрутам. Реализовать это можно только при наличии современного дальнобойного вооружения, в частности ATACMS, HIMARS, Storm Shadow, а также крылатых ракет Taurus и дополнительной артиллерии.

Портал "Комментарии" уже писал , что если война на территории Украины будет продолжаться с нынешней интенсивностью, российская экономика рискует оказаться в критическом состоянии уже к середине 2026 года. Такое мнение в ходе обсуждения на Главреде высказал военный аналитик и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.