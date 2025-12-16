У Кремля залишився лише один ривок: розкрито жорсткий задум Путіна на 2026 рік

Якщо війна на території України триватиме з нинішньою інтенсивністю, російська економіка ризикує опинитися в критичному стані вже до середини 2026 року. Таку думку під час обговорення на Главреді висловив військовий аналітик та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Фото: з відкритих джерел

На його переконання, економісти вже зараз фіксують значні ризики для фінансової стабільності Росії, і президент РФ Володимир Путін усвідомлює ці загрози. З цієї причини, зазначає експерт, Кремль намагається вирішити ключові завдання військової кампанії до настання критичного періоду для своєї економіки.

Романенко підкреслив, що на даний момент Путін не здатен реалізувати свої плани щодо повного контролю над чотирма областями України та створення так званих "санітарних зон". Проте, на думку фахівця, Москва навряд чи відмовиться від тих територій, які вже вдалося захопити, продовжуючи поступове просування вглиб країни.

Він також звернув увагу на ситуацію у Дніпропетровській області. Цей регіон наразі не входить до списку територій, які Кремль оголосив "російськими", і не включений у плани зі створення "санітарних зон". Незважаючи на це, російські війська повільно просуваються, застосовуючи стратегію "безлічі порізів", яка передбачає поступове виснаження української оборони та контроль ключових позицій.

За словами Романенка, такий підхід дозволяє російським силам надавати постійний тиск на українські війська без значних ризиків для власних підрозділів, проте він не гарантує швидкого досягнення стратегічних цілей Кремля. Водночас економічний тиск і можливі санкції залишаються головним обмеженням для російського керівництва у реалізації масштабних військових планів.

Експерт підсумував, що подальший розвиток війни значною мірою залежатиме від здатності Росії одночасно вести бойові дії і підтримувати економічну стабільність, а Україна має шанс скористатися слабкими місцями супротивника.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 16 грудня в Росії знову спостерігалася активна фаза атак із застосуванням безпілотників. За повідомленнями російського Міноборони, на країну-агресорку було скоєно новий масований удар, частина дронів спрямовувалася на столицю. Загалом протягом ночі засоби протиповітряної оборони РФ зафіксували щонайменше 83 безпілотники. Україну звинуватили у проведенні цієї атаки, хоча офіційного підтвердження з українського боку поки немає.