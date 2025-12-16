У Кремля остался лишь один рывок: раскрыт жесткий замысел Путина на 2026 год

Если война на территории Украины продлится с нынешней интенсивностью, российская экономика рискует оказаться в критическом состоянии уже к середине 2026 года. Такое мнение в ходе обсуждения на Главреде высказал военный аналитик и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его мнению, экономисты уже сейчас фиксируют значительные риски для финансовой стабильности России, и президент РФ Владимир Путин осознает эти угрозы. По этой причине, отмечает эксперт, Кремль пытается решить ключевые задачи военной кампании до наступления критического периода своей экономики.

Романенко подчеркнул, что на данный момент Путин не способен реализовать свои планы по полному контролю над четырьмя областями Украины и созданию так называемых "санитарных зон". Однако, по мнению специалиста, Москва вряд ли откажется от тех территорий, которые уже удалось захватить, продолжая постепенное продвижение в глубь страны.

Он также обратил внимание на ситуацию в Днепропетровской области. Этот регион не входит в список территорий, которые Кремль объявил "российскими", и не включен в планы по созданию "санитарных зон". Несмотря на это, российские войска медленно продвигаются, применяя стратегию "множества порезов", предусматривающую постепенное истощение украинской обороны и контроль ключевых позиций.

По словам Романенко, такой подход позволяет российским силам оказывать постоянное давление на украинские войска без значительных рисков для своих подразделений, однако он не гарантирует быстрого достижения стратегических целей Кремля. В то же время, экономическое давление и возможные санкции остаются главным ограничением для российского руководства в реализации масштабных военных планов.

Эксперт подытожил, что дальнейшее развитие войны будет в значительной степени зависеть от способности России одновременно вести боевые действия и поддерживать экономическую стабильность, а у Украины есть шанс воспользоваться слабыми местами противника.

