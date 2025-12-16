Росіяни не можуть оговтатися після нищівного пекла: на одну з областей летіло майже все

У ніч на 16 грудня в Росії знову спостерігалася активна фаза атак із застосуванням безпілотників. За повідомленнями російського Міноборони, на країну-агресорку було скоєно новий масований удар, частина дронів спрямовувалася на столицю. Загалом протягом ночі засоби протиповітряної оборони РФ зафіксували щонайменше 83 безпілотники. Україну звинуватили у проведенні цієї атаки, хоча офіційного підтвердження з українського боку поки немає.

Фото: з відкритих джерел

За даними ворога, дрони були збиті на різних територіях Росії: 64 одиниці – у Брянській області, 9 – у Калузькій, 5 – у Смоленській, 2 – у Московському регіоні (з них один прямував на Москву), 2 – у тимчасово окупованому Криму та 1 – у Тверській області. Пізніше ці дані підтвердили місцеві посадовці. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз зазначив, що людських жертв і значних руйнувань вдалося уникнути, а на місцях падіння уламків працюють оперативні та екстрені служби.

Начальник Смоленщини Василь Анохін повідомив про роботу фахівців на місцях падіння частин дронів, а мер Москви Сергій Собянин додав, що ще один безпілотник був збитий на підході до столиці. Інших серйозних наслідків нині не зафіксовано.

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Астраханському газопереробному заводу, де після вибухів виникла масштабна пожежа. Неспокійною була і ніч на 15 грудня: у Московській області, зокрема в Каширі, де розташована ГРЕС, жителі повідомляли про гучні вибухи та задимлення. Аналогічні повідомлення надходили і з Ростова-на-Дону, де сталося загоряння після серії вибухів неподалік міста.

Як вже писали "Коментарі", попри заяви спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні, на практиці вони майже не рухаються вперед. Основна причина — американська сторона намагається просувати умови, які Росія висуває, але які для України неприйнятні.