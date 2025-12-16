Россияне не могут прийти в себя после сокрушительного ада: на одну из областей летело почти все

В ночь на 16 декабря в России снова наблюдалась активная фаза атак с применением беспилотников. По сообщениям российского Минобороны, на страну-агрессорку был совершен новый массированный удар, часть дронов направлялась на столицу. Всего в течение ночи средства противовоздушной обороны РФ зафиксировали по меньшей мере 83 беспилотника. Украину обвинили в проведении этой атаки, хотя официального подтверждения с украинской стороны пока нет.

Фото: из открытых источников

По данным врага, дроны были сбиты на разных территориях России: 64 единицы – в Брянской области, 9 – в Калужской, 5 – в Смоленской, 2 – в Московском регионе (из них один направлялся на Москву), 2 – во временно оккупированном Крыму и 1 – в Тверской области. Позже эти данные подтвердили местные чиновники. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что жертв и значительных разрушений удалось избежать, а на местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Начальник Смоленщины Василий Анохин сообщил о работе специалистов на местах падения частей дронов, а мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что еще один беспилотник был сбит на подходе к столице. Других серьезных последствий в настоящее время не зафиксировано.

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ подтвердил удар по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, где после взрывов возник масштабный пожар. Неспокойной была и ночь на 15 декабря: в Московской области, в частности в Кашире, где расположена ГРЭС, жители сообщали о громких взрывах и задымлениях. Аналогичные сообщения поступали и из Ростова-на-Дону, где произошло возгорание после серии взрывов недалеко от города.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на заявления спецпредставителя президента США Стива Виткоффа о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине, на практике они почти не двигаются вперед. Основная причина — американская сторона пытается продвигать условия, выдвигаемые Россией, но которые для Украины неприемлемы.