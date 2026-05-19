logo_ukra

BTC/USD

76895

ETH/USD

2117.16

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна змінює правила війни: які кроки ЗСУ почали ламати плани Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна змінює правила війни: які кроки ЗСУ почали ламати плани Кремля

Foreign Policy пише про нову стратегію Києва, яка б'є по економіці РФ, гальмує наступ армії Путіна і змінює перебіг війни

19 травня 2026, 14:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна дедалі активніше переходить від виснажливих фронтових боїв до масштабної кампанії далекобійних ударів по території Росії. Як зазначає видання Foreign Policy, саме така стратегія починає приносити Києву відчутні результати та поступово змінює логіку всієї війни.

Україна змінює правила війни: які кроки ЗСУ почали ламати плани Кремля

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Автор матеріалу, німецький журналіст Пол Хокенос, нагадує, що ще у березні 2025 року президент Володимир Зеленський фактично позначив нову концепцію протистояння – перенести наслідки війни назад до Росії. З того часу українські сили значно посилили удари по нафтовій інфраструктурі, оборонним підприємствам, аеродромам, системам ППО та логістичним центрам РФ.

За даними видання, Київ робить ставку на асиметричну війну: замість масштабних наступів, що супроводжуються великими втратами, Україна намагається виснажити російську економіку, послабити військове виробництво та посилити внутрішній тиск на Кремль. Практично щодня російські регіони зазнають атак високоточних дронів і далекобійних ракет.

Особливо болючими для Москви стали удари по нафтовому сектору, що залишається одним із головних джерел доходів російської економіки. Аналітики вважають, що в такий спосіб Україна намагається позбавити Кремль фінансових ресурсів для продовження війни.

На цьому фоні ситуація на фронті також почала змінюватись. За інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), російський поступ практично зупинився, а у квітні армія РФ навіть втратила частину раніше захоплених територій. Очікуваний масштабний весняний наступ Росії поки що не приніс Кремлю суттєвих успіхів.

Історик Ульф Бруннбауер вважає, що Київ демонструє Заходу здатність не лише утримувати оборону, а й завдавати реальних збитків Росії. Це, на думку експертів, посилює позиції України перед можливими мирними переговорами та створює для Москви додаткові стимули йти на компроміс.

Аналітики зазначають: Кремль уперше за довгий час зіткнувся із ситуацією, коли війна починає ставати надто дорогою навіть для самої Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі заговорили про кінець війни: який варіант все ж таки вибрав Путін.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://foreignpolicy.com/2026/05/18/ukraine-russia-war-strategy-attack/
Теги:

Новини

Всі новини