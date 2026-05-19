Україна змінює правила війни: які кроки ЗСУ почали ламати плани Кремля

Україна дедалі активніше переходить від виснажливих фронтових боїв до масштабної кампанії далекобійних ударів по території Росії. Як зазначає видання Foreign Policy, саме така стратегія починає приносити Києву відчутні результати та поступово змінює логіку всієї війни.

Удари по НПЗ Росії.

Автор матеріалу, німецький журналіст Пол Хокенос, нагадує, що ще у березні 2025 року президент Володимир Зеленський фактично позначив нову концепцію протистояння – перенести наслідки війни назад до Росії. З того часу українські сили значно посилили удари по нафтовій інфраструктурі, оборонним підприємствам, аеродромам, системам ППО та логістичним центрам РФ.

За даними видання, Київ робить ставку на асиметричну війну: замість масштабних наступів, що супроводжуються великими втратами, Україна намагається виснажити російську економіку, послабити військове виробництво та посилити внутрішній тиск на Кремль. Практично щодня російські регіони зазнають атак високоточних дронів і далекобійних ракет.

Особливо болючими для Москви стали удари по нафтовому сектору, що залишається одним із головних джерел доходів російської економіки. Аналітики вважають, що в такий спосіб Україна намагається позбавити Кремль фінансових ресурсів для продовження війни.

На цьому фоні ситуація на фронті також почала змінюватись. За інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), російський поступ практично зупинився, а у квітні армія РФ навіть втратила частину раніше захоплених територій. Очікуваний масштабний весняний наступ Росії поки що не приніс Кремлю суттєвих успіхів.

Історик Ульф Бруннбауер вважає, що Київ демонструє Заходу здатність не лише утримувати оборону, а й завдавати реальних збитків Росії. Це, на думку експертів, посилює позиції України перед можливими мирними переговорами та створює для Москви додаткові стимули йти на компроміс.

Аналітики зазначають: Кремль уперше за довгий час зіткнувся із ситуацією, коли війна починає ставати надто дорогою навіть для самої Росії.

