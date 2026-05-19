Украина меняет правила войны: какие шаги ВСУ начали ломать планы Кремля

Украина все активнее переходит от изнурительных фронтовых боев к масштабной кампании дальнобойных ударов по территории России. Как отмечает издание Foreign Policy, именно такая стратегия начинает приносить Киеву ощутимые результаты и постепенно меняет логику всей войны.

Удары по НПЗ России.

Автор материала, немецкий журналист Пол Хокенос, напоминает, что еще в марте 2025 года президент Владимир Зеленский фактически обозначил новую концепцию противостояния – перенести последствия войны обратно в Россию. С тех пор украинские силы значительно усилили удары по нефтяной инфраструктуре, оборонным предприятиям, аэродромам, системам ПВО и логистическим центрам РФ.

По данным издания, Киев делает ставку на асимметричную войну: вместо масштабных наступлений, сопровождающихся большими потерями, Украина пытается истощить российскую экономику, ослабить военное производство и усилить внутреннее давление на Кремль. Практически ежедневно российские регионы подвергаются атакам высокоточных дронов и дальнобойных ракет.

Особенно болезненными для Москвы стали удары по нефтяному сектору, который остается одним из главных источников доходов российской экономики. Аналитики считают, что таким образом Украина пытается лишить Кремль финансовых ресурсов для продолжения войны.

На этом фоне ситуация на фронте также начала меняться. По информации американского Института изучения войны (ISW), российское продвижение практически остановилось, а в апреле армия РФ даже потеряла часть ранее захваченных территорий. Ожидаемое масштабное весеннее наступление России пока не принесло Кремлю существенных успехов.

Историк Ульф Бруннбауэр считает, что Киев демонстрирует Западу способность не только удерживать оборону, но и наносить реальный ущерб России. Это, по мнению экспертов, усиливает позиции Украины перед возможными мирными переговорами и создает для Москвы дополнительные стимулы идти на компромисс.

Аналитики отмечают: Кремль впервые за долгое время столкнулся с ситуацией, когда война начинает становиться слишком дорогой даже для самой России.

