Україна змінює правила війни: що може стати новим важелем тиску на Путіна

Україна розраховує, що розширення ударів по території Росії змусить Кремль зіткнутися з економічною та політичною ціною війни, що зростає. Як пише Politico, стратегія Києва полягає в тому, щоб досягти для Росії наслідків швидше, ніж російські війська зможуть перенести їх на українську територію.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Протягом більшої частини повномасштабної війни російська влада намагалася максимально убезпечувати населення від її наслідків. Проте українські удари по об'єктах у глибині Росії поступово змінюють цю ситуацію.

Однією з наймасштабніших серій атак стали удари в серпні. Під них потрапили, зокрема, об'єкти цивільної інфраструктури та логістики, включаючи склади великих російських інтернет-рітейлерів Wildberries та Ozon.

Politico зазначає, що наслідки атак уже стають помітними звичайним росіянам. Однак переконливих ознак того, що це створює безпосередню загрозу владі Володимира Путіна, поки що немає.

За словами колишнього співробітника НАТО Джона Лоу, основний ефект може виявлятися не серед населення, а всередині російських еліт. За його оцінкою, представники впливових кіл поступово можуть дійти висновку, що війну неможливо завершити на тих умовах, які раніше обіцяла російська влада.

Крім того, атаки демонструють суперечність між заявами Кремля про підвищення безпеки Росії та реальними наслідками війни. Замість відчуття захищеності російське суспільство стикається з перебоями, ризиками для інфраструктури та необхідністю враховувати загрози на власній території.

При цьому експерт не очікує найближчим часом на масове повстання чи державний переворот. Однак ситуація здатна змінитися, якщо удари по промислових та логістичних об'єктах стануть регулярнішими, а проблеми з паливом – відчутніші.

У такому разі війна може поступово перетворюватися з далекого конфлікту на фактор, що безпосередньо впливає на повсякденне життя росіян, що потенційно здатне посилити питання до Кремля про її тривалість та ціну.

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