Украина меняет правила войны: что может стать новым рычагом давления на Путина

Украина рассчитывает, что расширение ударов по территории России заставит Кремль столкнуться с растущей экономической и политической ценой войны. Как пишет Politico, стратегия Киева заключается в том, чтобы добиться для России последствий быстрее, чем российские войска смогут перенести их на украинскую территорию.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На протяжении большей части полномасштабной войны российские власти старались максимально ограждать население от ее последствий. Однако украинские удары по объектам в глубине России постепенно меняют эту ситуацию.

Одной из наиболее масштабных серий атак стали удары в августе. Под них попали, в частности, объекты гражданской инфраструктуры и логистики, включая склады крупных российских интернет-ритейлеров Wildberries и Ozon.

Politico отмечает, что последствия атак уже становятся заметны обычным россиянам. Однако убедительных признаков того, что это создает непосредственную угрозу власти Владимира Путина, пока нет.

По словам бывшего сотрудника НАТО Джона Лоу, основной эффект может проявляться не среди населения, а внутри российских элит. По его оценке, представители влиятельных кругов постепенно могут приходить к выводу, что войну невозможно завершить на тех условиях, которые ранее обещали российские власти.

Кроме того, атаки демонстрируют противоречие между заявлениями Кремля о повышении безопасности России и реальными последствиями войны. Вместо ощущения защищенности российское общество сталкивается с перебоями, рисками для инфраструктуры и необходимостью учитывать угрозы на собственной территории.

При этом эксперт не ожидает в ближайшее время массового восстания или государственного переворота. Однако ситуация способна измениться, если удары по промышленным и логистическим объектам станут регулярнее, а проблемы с топливом – ощутимее.

В таком случае война может постепенно превращаться из далекого конфликта в фактор, напрямую влияющий на повседневную жизнь россиян, что потенциально способно усилить вопросы к Кремлю о ее продолжительности и цене.

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