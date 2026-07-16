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Україна змінює правила війни: нові дрони вже б'ють по найслабшому місцю армії РФ

Foreign Policy пояснило, чому удари по російській логістиці змінюють хід бойових дій, але поки що не гарантують звільнення окупованих територій

16 липня 2026, 09:30
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Кравцев Сергей

Українські безпілотники середньої дальності стають одним із найефективніших інструментів тиску на російську армію, дедалі частіше порушуючи постачання військ далеко за лінією фронту. Однак навіть масове застосування таких систем поки що не здатне забезпечити звільнення окупованих територій. Такого висновку дійшло видання Foreign Policy, опитавши військових аналітиків.

Україна змінює правила війни: нові дрони вже б'ють по найслабшому місцю армії РФ

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За оцінками експертів, українські дрони регулярно вражають дороги та транспортні маршрути, які раніше вважалися безпечними для російських військ. Під удари потрапляють вантажівки з боєприпасами, паливом, технікою та продовольством, що суттєво ускладнює забезпечення підрозділів РФ.

Київ сподівається значно розширити виробництво таких апаратів, плануючи випускати до 100 тисяч безпілотників щорічно. Як зазначив експерт британського аналітичного центру RUSI Нік Рейнольдс, ці системи фактично зайняли нішу далекобійного високоточного озброєння, частково компенсувавши обмежені можливості застосування ракетних комплексів HIMARS.

Додатковою перевагою України аналітики називають поступове зниження якості підготовки російських військових. Незважаючи на набір контрактників, що триває, Москві стає все складніше знаходити кваліфікованих операторів безпілотників.

Водночас фахівці попереджають, що вплив нових технологій не варто переоцінювати. Старший аналітик фонду "Повернися живим" Микола Бєлесков вважає, що наразі головне завдання українських дронів – зупинити погіршення ситуації на фронті, а не створити умови для масштабного наступу.

Крім того, серйозною проблемою залишаються добре замасковані російські розрахунки FPV-дронів. За словами Рейнольдса, виявити такі позиції вкрай складно, що продовжує стримувати просування українських підрозділів навіть за успішних ударів по логістиці противника.

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Джерело: https://foreignpolicy.com/2026/07/15/ukraine-drones-russia-war-territory-battlefield-offensive/
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