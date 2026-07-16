Война в Иране принесла Кремлю миллиарды, но Украина забирает их обратно: что произошло

Военный конфликт между США и Ираном позволил России заработать миллиарды евро благодаря резкому росту мировых цен на нефть. Однако этот финансовый эффект оказался значительно слабее ожидаемого из-за масштабных ударов Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Об этом сообщает немецкое издание WELT со ссылкой на исследование аналитического центра Bruegel.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

По расчетам экспертов, в период с марта по июнь 2026 года Россия получила около 1,18 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов, что эквивалентно примерно 13,5 млрд евро. Рост прибыли был вызван скачком мировых цен на энергоносители на фоне боевых действий на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ормузского пролива.

Однако аналитики отмечают, что эти сверхдоходы не смогли компенсировать общее сокращение поступлений в российский бюджет. Более того, финансовое положение Кремля продолжает ухудшаться.

Одной из главных причин называют регулярные атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России. По оценке экспертов, к середине июня было повреждено около 40% мощностей по выпуску дизельного топлива и до 60% производственных линий по выпуску бензина.

В результате Москва была вынуждена ограничить экспорт нефтепродуктов, увеличить импорт топлива и даже разрешить продажу бензина более низкого качества внутри страны. На этом фоне цены на топливо значительно выросли, усилив инфляционное давление на российскую экономику.

По данным экономистов, дефицит федерального бюджета России за первые пять месяцев года уже достиг шести триллионов рублей и может существенно превысить официальные прогнозы. Таким образом, даже рекордные доходы от дорогой нефти не смогли компенсировать последствия ударов по российской нефтяной отрасли, которые продолжают ослаблять экономические возможности Кремля.

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