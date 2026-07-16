Війна в Ірані принесла Кремлю мільярди, але Україна забирає їх назад: що сталося

Військовий конфлікт між США та Іраном дозволив Росії заробити мільярди євро завдяки різкому зростанню світових цін на нафту. Однак цей фінансовий ефект виявився значно слабшим за очікуваний через масштабні удари України по російській нафтопереробній інфраструктурі. Про це повідомляє німецьке видання WELT із посиланням на дослідження аналітичного центру Bruegel.

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За розрахунками експертів, у період з березня по червень 2026 року Росія отримала близько 1,18 трлн. рублів додаткових нафтогазових доходів, що еквівалентно приблизно 13,5 млрд. євро. Зростання прибутку було викликано стрибком світових цін на енергоносії на тлі бойових дій на Близькому Сході та напруженості навколо Ормузької протоки.

Проте аналітики зазначають, що ці наддоходи не змогли компенсувати загальне скорочення надходжень до російського бюджету. Більше того, фінансове становище Кремля продовжує погіршуватися.

Однією з головних причин називають регулярні атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи Росії. За оцінкою експертів, до середини червня було пошкоджено близько 40% потужностей з випуску дизельного палива та до 60% виробничих ліній з випуску бензину.

В результаті Москва була змушена обмежити експорт нафтопродуктів, збільшити імпорт палива і навіть дозволити продаж бензину нижчої якості всередині країни. На цьому тлі ціни на пальне значно зросли, посиливши інфляційний тиск на економіку Росії.

За даними економістів, дефіцит федерального бюджету Росії за перші п'ять місяців року вже досяг шести трильйонів рублів і може суттєво перевищити офіційні прогнози. Таким чином, навіть рекордні доходи від дорогої нафти не змогли компенсувати наслідків ударів по російській нафтовій галузі, які продовжують послаблювати економічні можливості Кремля.

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