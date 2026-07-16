Украина меняет правила войны: новые дроны уже бьют по самому слабому месту армии РФ

Украинские беспилотники средней дальности становятся одним из самых эффективных инструментов давления на российскую армию, все чаще нарушая снабжение войск далеко за линией фронта. Однако даже массовое применение таких систем пока не способно обеспечить освобождение оккупированных территорий. К такому выводу пришло издание Foreign Policy, опросив военных аналитиков.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

По оценкам экспертов, украинские дроны регулярно поражают дороги и транспортные маршруты, которые ранее считались безопасными для российских войск. Под удары попадают грузовики с боеприпасами, топливом, техникой и продовольствием, что существенно осложняет обеспечение подразделений РФ.

Киев рассчитывает значительно расширить производство таких аппаратов, планируя выпускать до 100 тысяч беспилотников ежегодно. Как отметил эксперт британского аналитического центра RUSI Ник Рейнольдс, эти системы фактически заняли нишу дальнобойного высокоточного вооружения, частично компенсировав ограниченные возможности применения ракетных комплексов HIMARS.

Дополнительным преимуществом Украины аналитики называют постепенное снижение качества подготовки российских военных. Несмотря на продолжающийся набор контрактников, Москве становится все сложнее находить квалифицированных операторов беспилотников.

Вместе с тем специалисты предупреждают, что влияние новых технологий не стоит переоценивать. Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков считает, что сейчас главная задача украинских дронов — остановить ухудшение ситуации на фронте, а не создать условия для масштабного наступления.

Кроме того, серьезной проблемой остаются хорошо замаскированные российские расчеты FPV-дронов. По словам Рейнольдса, обнаружить такие позиции крайне сложно, что продолжает сдерживать продвижение украинских подразделений даже при успешных ударах по логистике противника.

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