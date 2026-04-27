Головна Новини Суспільство Війна з Росією
Україна змінює правила гри: Сирський оголосив нову стратегію війни проти РФ

Ставка на “болючі удари” і глибокі атаки: ЗСУ відмовляються від виснаження та б’ють у слабкі місця ворога

27 квітня 2026, 11:55
Кравцев Сергей

Сили оборони України переходять до нової моделі ведення війни, відмовляючись від затяжного протистояння на виснаження. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, окресливши ключові зміни у підходах до боротьби з російською армією.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, в умовах, коли противник має чисельну перевагу в техніці, озброєнні та особовому складі, Україна робить ставку на асиметричну стратегію. Йдеться про дії, які дозволяють завдавати максимальної шкоди ворогу при менших ресурсах.

Олександр Сирський наголосив, що головне завдання – зробити кожен крок противника дорогим і ризикованим. Українські сили концентруються на знищенні живої сили та техніки ворога, стримуванні його наступу, а також нанесенні ударів по критично важливих цілях.

Особливу роль відіграють атаки в глибині території Росії. Зокрема, мова йде про ураження об’єктів військово-промислового комплексу за допомогою засобів далекої дії, так званих Deep Strike. Такий підхід дозволяє підривати спроможність противника забезпечувати фронт ресурсами.

Паралельно ЗСУ продовжують посилювати захист повітряного простору України, що залишається одним із ключових елементів оборони на тлі постійних ракетних і дронових атак.

Нова стратегія, за словами головнокомандувача, має змінити динаміку війни, знизивши потенціал ворога та змусивши його діяти в умовах постійного тиску і втрат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство оборони готує комплексну реформу умов набору та служби у Силах оборони України. Перші 10 із 30 проектів майже готові до старту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.




Джерело: https://t.me/osirskiy/1502
