Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Украина изменяет правила игры: Сырский объявил новую стратегию войны против РФ
Украина изменяет правила игры: Сырский объявил новую стратегию войны против РФ

Ставка на болезненные удары и глубокие атаки: ВСУ отказываются от истощения и бьют в слабые места врага

27 апреля 2026, 11:55
Кравцев Сергей

Силы обороны Украины переходят к новой модели ведения войны, отказываясь от затяжного противостояния истощению. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, наметив ключевые изменения в подходах к борьбе с российской армией.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, в условиях, когда противник имеет численное преимущество в технике, вооружении и личном составе, Украина делает ставку на асимметричную стратегию. Речь идет о действиях, позволяющих наносить максимальный вред врагу при меньших ресурсах.

Александр Сырский подчеркнул, что главная задача – сделать каждый шаг противника дорогим и рискованным. Украинские силы сконцентрируются на уничтожении живой силы и техники врага, сдерживании его наступления, а также нанесении ударов по критически важным целям.

Особую роль играют атаки в глубине территории России. В частности, речь идет о поражениях объектов военно-промышленного комплекса посредством средств дальнего действия, так называемых Deep Strike. Таковой подход дозволяет взрывать способность противника обеспечивать фронт ресурсами.

Параллельно ВСУ продолжают усиливать защиту воздушного пространства Украины, остающегося одним из ключевых элементов обороны на фоне постоянных ракетных и дроновых атак.

Новая стратегия, по словам главнокомандующего, должна изменить динамику войны, снизив потенциал врага и вынудив его действовать в условиях постоянного давления и потерь.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны готовит комплексную реформу условий набора и службы в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов почти готовы к старту. Как сообщает портал "Комментарии", об этом идет речь в сообщении в Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.




Источник: https://t.me/osirskiy/1502
