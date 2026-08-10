Україна жорстко провалила кампанію ударів по Росії: генерал жорстко розніс дії влади

Україна може завдавати Росії значно більших втрат, якщо робитиме акцент не на окремих ударах, а на системному ураженні ключових елементів російської військової машини. Таку думку висловив генерал Сергій Кривонос, оцінюючи ефективність українських операцій на території РФ.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, важливо дивитися не лише на сам факт атаки чи кількість уражених об'єктів, а на те, який стратегічний результат вона дає.

"Це має накопичувати ефект", – наголосив Кривонос, пояснюючи необхідність послідовного тиску на російські військові можливості.

На думку генерала, одним із головних пріоритетів мають бути аеродроми, військова авіація, логістичні центри та інші об'єкти, без яких Росії складніше підтримувати бойові дії.

"Треба стратегічно розглядати питання", – зазначив він, наголошуючи, що окремі успішні удари важливо перетворювати на довгострокову кампанію зі зниження потенціалу противника.

Водночас Кривонос визнав, що українські сили вже завдали РФ серйозних втрат. Проте, за його словами, результат потрібно вимірювати не лише знищеною технікою.

"Питання не тільки у військовому результаті", – фактично зводиться його оцінка до необхідності бити по тих можливостях Росії, відновлення яких потребує значних ресурсів і часу.

Генерал також звернув увагу на економічний аспект війни. За його словами, удари по критично важливій інфраструктурі РФ можуть створювати додатковий фінансовий тиск на країну-агресора.

Водночас Україна має берегти власні економічні можливості. Кривонос порушив питання роботи чорноморських портів та експорту зерна, адже перебої з постачанням української аграрної продукції можуть негативно позначитися на доходах держави.

Окремо генерал наголосив на проблемі протиракетної оборони. На тлі можливих труднощів із постачанням американських антибалістичних ракет Україні необхідно шукати додаткові способи захисту міст та критичної інфраструктури.

"Важливо, як ми використовуємо наявні ресурси і які цілі обираємо", – зазначив Кривонос.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія поки не демонструє готовності припиняти війну проти України, тому Києву необхідно готуватися до подальшого загострення та нових масованих атак. Таку оцінку висловив політолог Валерій Клочок, аналізуючи позицію Кремля та перспективи дипломатичних контактів.