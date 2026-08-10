У Кремлі на столі ще жорсткіша ескалація: політолог приголомшив інсайдом про новий план Путіна

Росія поки не демонструє готовності припиняти війну проти України, тому Києву необхідно готуватися до подальшого загострення та нових масованих атак. Таку оцінку висловив політолог Валерій Клочок, аналізуючи позицію Кремля та перспективи дипломатичних контактів.

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За словами експерта, найближчими днями можуть відбутися нові контакти України з представниками, залученими до переговорного процесу, однак конкретики щодо їхнього формату наразі недостатньо. Водночас Москва продовжує наполягати, що не розглядає просте замороження бойових дій.

Клочок зазначив, що Росія говорить про необхідність усунення так званих "першопричин" війни, а також посилається на домовленості, досягнуті під час переговорів в Анкарі.

"Росія на цьому етапі залишається прихильною до домовленостей, досягнутих в Анкарі. Але про них знає тільки Путін, його оточення, Лавров", – наголосив політолог.

Водночас Клочок закликає не робити передчасних висновків щодо можливого завершення війни. На його думку, важливим сигналом для України залишається продовження підтримки з боку США, зокрема передача розвідувальної інформації.

Йдеться також про можливе посилення української ППО та забезпечення додатковими ракетами для Patriot. Американська розвідка, за словами експерта, продовжує допомагати Україні отримувати дані про російські військові об'єкти, окуповані території та енергетичну інфраструктуру РФ.

Це, на думку Клочка, створює можливості для ударів по вразливих місцях Росії. Водночас Москва також нарощує інтенсивність атак.

"Треба готуватися до більш масованих ударів саме ракетами по території нашої держави", – попередив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не збирається знижувати темпи ракетного виробництва й надалі може збільшувати масштаби ударів по Україні. Про це заявив Валерій Боровик, засновник оборонної компанії First Contact та учасник бойових дій.