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В Кремле на столе еще более жесткая эскалация: политолог ошеломил инсайдом о новом плане Путина

Политолог Валерий Клочок заявил, что Москва не демонстрирует готовность к заморозке войны, а Украина должна готовиться к усилению ракетных атак

10 августа 2026, 17:35
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Клименко Елена

Россия пока не демонстрирует готовности прекращать войну против Украины, поэтому Киеву необходимо готовиться к дальнейшему обострению и новым массированным атакам. Такую оценку высказал политолог Валерий Клочок, анализируя позицию Кремля и перспективы дипломатических контактов.

В Кремле на столе еще более жесткая эскалация: политолог ошеломил инсайдом о новом плане Путина

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, в ближайшие дни могут состояться новые контакты Украины с представителями, вовлеченными в переговорный процесс, однако конкретики по их формату пока недостаточно. В то же время, Москва продолжает настаивать, что не рассматривает простое замораживание боевых действий.

Клочок отметил, что Россия говорит о необходимости устранения так называемых "первопричин" войны, а также ссылается на договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Анкаре.

"Россия на этом этапе остается благосклонной к договоренностям, достигнутым в Анкаре. Но о них знает только Путин, его окружение, Лавров", – подчеркнул политолог.

В то же время Клочок призывает не делать преждевременных выводов о возможном завершении войны. По его мнению, важным сигналом для Украины остается продолжение поддержки со стороны США, в частности, передача разведывательной информации.  

Речь также идет о возможном усилении украинского ПВО и обеспечении дополнительными ракетами для Patriot. Американская разведка, по словам эксперта, продолжает помогать Украине получать данные о российских военных объектах, оккупированных территориях и энергетической инфраструктуре РФ.

Это, по мнению Клочко, создает возможности для ударов по уязвимым местам России. В то же время, Москва также наращивает интенсивность атак.

"Нужно готовиться к более массированным ударам именно ракетами по территории нашего государства", — предупредил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия не собирается снижать темпы ракетного производства и в дальнейшем может увеличивать масштабы ударов по Украине. Об этом заявил Валерий Боровик, основатель оборонной компании First Contact и участник боевых действий.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qZbBA8Drwvo&t=2s
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