Украина может наносить России значительно большие потери, если будет делать акцент не на отдельных ударах, а на системном поражении ключевых элементов российской военной машины. Такое мнение высказал генерал Сергей Кривонос, оценивая эффективность украинских сделок на территории РФ.

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По его словам, важно смотреть не только на факт атаки или количество пораженных объектов, а на то, какой стратегический результат она дает.

"Это должно накапливать эффект", – подчеркнул Кривонос, объясняя необходимость последовательного давления на российские военные возможности.

По мнению генерала, одним из главных приоритетов должны быть аэродромы, военная авиация, логистические центры и другие объекты, без которых России труднее поддерживать боевые действия.

"Нужно стратегически рассматривать вопросы", — отметил он, отмечая, что отдельные успешные удары важно превращать в долгосрочную кампанию по снижению потенциала противника.

В то же время Кривонос признал, что украинские силы уже нанесли РФ серьезные потери. Однако, по его словам, результат следует измерять не только уничтоженной техникой.

"Вопрос не только в военном результате", — фактически сводится его оценка к необходимости избивать по тем возможностям России, восстановление которых требует значительных ресурсов и времени.

Генерал также указал на экономический аспект войны. По его словам, удары по критически важной инфраструктуре РФ могут создавать дополнительное финансовое давление на страну-агрессора.

В то же время, Украина должна беречь собственные экономические возможности. Кривонос поднял вопрос работы черноморских портов и экспорта зерна, ведь перебои со снабжением украинской аграрной продукции могут негативно сказаться на доходах государства.

Отдельно генерал отметил проблему противоракетной обороны. На фоне возможных проблем с поставкой американских антибаллистических ракет Украине необходимо искать дополнительные способы защиты городов и критической инфраструктуры.

"Важно, как мы используем имеющиеся ресурсы и какие цели выбираем", – отметил Кривонос.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия пока не демонстрирует готовности прекращать войну против Украины, поэтому Киеву необходимо готовиться к дальнейшему обострению и новым массированным атакам. Такую оценку высказал политолог Валерий Клочок, анализируя позицию Кремля и перспективы дипломатических контактов.