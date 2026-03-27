Україна жорстко обірвала плани Путіна нажитися на конфлікті в Ірані: розкрито провал Кремля

Україна здійснила найбільшу цього року атаку на російську енергетичну інфраструктуру, вразивши резервуари з нафтою та стратегічне обладнання у порту Усть-Луга. Потужні вибухи та масштабна пожежа освітлили небо над Балтійським морем, а російські системи ППО виявилися безсилими — дрони пролетіли понад 1000 км, долаючи кілька ешелонів оборони.

Як відзначає The Telegraph, повторний удар по ключовому нафтовому об’єкту є "ганебним провалом оборони Росії". Водночас пожежа знищила значну частину доходів Кремля — атака стала ударом по головному джерелу фінансування війни в момент, коли Путіну особливо потрібні кошти.

До початку конфлікту в Ірані російські доходи від нафти та газу впали на 47%, а бюджетний дефіцит у 2026 році досягав 91% планових показників. Після початку бойових дій США та Ізраїлю проти Ірану Москва змогла отримати значні прибутки, заробивши близько 760 млн доларів на день і понад 24 млрд у березні завдяки підвищенню цін та зменшенню конкуренції.

Київ прагнув перешкодити енергетичній дипломатії Кремля, яка могла змусити європейські країни зближуватися з Москвою. Серія ударів України різко змінила ситуацію: за даними Reuters, близько 40% російських експортних потужностей були виведені з експлуатації, що стало найбільшим збоєм у постачанні нафти за всю сучасну історію РФ.

Усть-Луга та Приморськ, що разом переробляють 1,7 млн барелів на добу, тимчасово призупинили роботу. Супутникові знімки показали зруйновані резервуари та густий дим. Україна продовжила удари по НПЗ у Киришах та морським дронам проти танкерів із нафтою.

За перші два місяці 2026 року Україна провела понад 40 ударів по РФ — удвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Експерт Максим Безносюк зазначає, що Київ змінив тактику, атакуючи не лише НПЗ, а й логістичну інфраструктуру російської нафти. Водночас Росія зберігає східні маршрути постачання до Азії, а її масштабна нафтовидобувна галузь робить окремі удари лише частковим ударом по економіці.

Як вже писали "Коментарі", Україна стоїть перед серйозним ризиком нестачі коштів для фінансування оборони через низку проблем із міжнародною підтримкою. За оцінками українських та західних чиновників, наразі ресурсів вистачить лише до червня.