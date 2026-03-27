Украина жестко оборвала планы Путина нажиться на конфликте в Иране: раскрыт провал Кремля

Украина осуществила самую большую в этом году атаку на российскую энергетическую инфраструктуру, поразив резервуары с нефтью и стратегическое оборудование в порту Усть-Луга. Мощные взрывы и масштабный пожар осветили небо над Балтийским морем, а российские системы ПВО оказались бессильными — дроны пролетели более 1000 км, преодолевая несколько эшелонов обороны.

Как отмечает The Telegraph, повторный удар по ключевому нефтяному объекту является "позорным провалом обороны России". В то же время, пожар уничтожил значительную часть доходов Кремля — атака стала ударом по главному источнику финансирования войны в момент, когда Путину особенно нужны средства.

К началу конфликта в Иране российские доходы от нефти и газа упали на 47%, а бюджетный дефицит в 2026 году достиг 91% плановых показателей. После начала боевых действий США и Израиля против Ирана Москва смогла получить значительную прибыль, заработав около 760 млн долларов в день и более 24 млрд в марте благодаря повышению цен и уменьшению конкуренции.

Киев стремился помешать энергетической дипломатии Кремля, которая могла вынудить европейские страны сближаться с Москвой. Серия ударов Украины резко изменила ситуацию: по данным Reuters, около 40% российских экспортных мощностей были выведены из эксплуатации, что явилось самым большим сбоем в поставках нефти за всю современную историю РФ.

Усть-Луга и Приморск, вместе перерабатывающие 1,7 млн баррелей в сутки, временно приостановили работу. Спутниковые фотографии показали разрушенные резервуары и густой дым. Украина продолжила удары по НПЗ в Киришах и морским дронам против танкеров с нефтью.

За первые два месяца 2026 года Украина провела более 40 ударов по РФ – вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. Эксперт Максим Безносюк отмечает, что Киев сменил тактику, атакуя не только НПЗ, но и логистическую инфраструктуру российской нефти. В то же время Россия сохраняет восточные маршруты поставок в Азию, а ее масштабная нефтедобывающая отрасль наносит отдельные удары лишь частичным ударом по экономике.

Как уже писали "Комментарии", Украина стоит перед серьезным риском нехватки средств для финансирования обороны из-за ряда проблем с международной поддержкой. По оценкам украинских и западных чиновников, ресурсов хватит только до июня.