Україна на порозі страшної трагедії: на Заході ошелешили заявою про неминучу зраду

Україна стоїть перед серйозним ризиком нестачі коштів для фінансування оборони через низку проблем із міжнародною підтримкою. За оцінками українських та західних чиновників, наразі ресурсів вистачить лише до червня, повідомляє Bloomberg.

Основні загрози — вето Угорщини на європейський кредит у 90 млрд євро, суперечки щодо останнього траншу від МВФ та скорочення постачання зброї з боку НАТО. Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що у разі відсутності міжнародного фінансування можливе відновлення прямого кредитування Міністерства фінансів, щоб забезпечити зарплати військовим та державним службовцям, а також ключові послуги.

Фінансування оборони ускладнюється через те, що Росія отримує додаткові доходи завдяки зростанню світових цін на нафту, а конфлікт на Близькому Сході відволікає США та президента Дональда Трампа від підтримки України. Після повернення Трампа до Білого дому США скоротили військову допомогу Києву, переклавши закупівлі озброєння на Європу.

Плани ЄС щодо кредиту для України блокуються прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який вимагає відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Доля кредиту залишається невизначеною до виборів в Угорщині 12 квітня. Президент Володимир Зеленський назвав дії Будапешта шантажем і заявив, що без альтернативного варіанту коштів армія зіткнеться з недофінансуванням, що загрожує виробництву дронів та систем ППО.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС надасть кредит, але конкретних кроків поки немає. Складнощі є і з додатковим фінансуванням у 30 млрд євро, а також із виконанням останньої програми МВФ на 8,1 млрд доларів, через невнесені зміни в податкове законодавство.

За розрахунками, Україні потрібно 15 млрд доларів на американську зброю та загалом 52 млрд доларів допомоги у 2026 році. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев попередив, що затяжна криза може призвести до "фінансової трагедії" вже у квітні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що угорський уряд висунув журналісту-розслідувачу Саболчу Пані обвинувачення у шпигунстві на користь України, заявивши, що він нібито передавав секретні дані іноземній стороні. За версією влади, ця діяльність ставить під загрозу безпеку країни.