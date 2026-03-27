Украина на пороге страшной трагедии: на Западе ошеломили заявлением о неизбежной измене
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина на пороге страшной трагедии: на Западе ошеломили заявлением о неизбежной измене

Среди главных рисков – вето Венгрии на заем ЕС €90 млрд, споры по пакету МВФ и сокращение поставок оружия от НАТО

27 марта 2026, 12:15
Клименко Елена

Украина стоит перед серьезным риском нехватки средств для финансирования обороны из-за ряда проблем с международной поддержкой. По оценкам украинских и западных чиновников, ресурсов хватит только до июня, сообщает Bloomberg.

Фото: из открытых источников

Основные угрозы — вето Венгрии на европейский кредит в 90 млрд евро, споры по поводу последнего транша от МВФ и сокращение поставок оружия со стороны НАТО. Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что в случае отсутствия международного финансирования возможно возобновление прямого кредитования Министерства финансов, чтобы обеспечить зарплаты военным и государственным служащим, а также ключевые услуги.

Финансирование обороны усложняется из-за того, что Россия получает дополнительные доходы благодаря росту мировых цен на нефть, а конфликт на Ближнем Востоке отвлекает США и президента Дональда Трампа от поддержки Украины. После возвращения Трампа в Белый дом США сократили военную помощь Киеву, переведя закупки вооружения на Европу.

Планы ЕС по кредиту для Украины блокируются премьером Венгрии Виктором Орбаном, требующим возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Доля кредита остается неопределенной до выборов в Венгрии 12 апреля. Президент Владимир Зеленский назвал действия Будапешта шантажом и заявил, что без альтернативного варианта средств армия столкнется с недофинансированием, угрожающим производству дронов и систем ПВО.

Урсула фон дер Ляен заверила, что ЕС предоставит кредит, но конкретных шагов пока нет. Сложности есть и с дополнительным финансированием в 30 млрд евро, а также с выполнением последней программы МВФ на 8,1 млрд долларов из-за невнесенных изменений в налоговое законодательство.

По расчетам, Украине нужно 15 млрд долларов на американское оружие и всего 52 млрд долларов помощи в 2026 году. Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев предупредил, что затяжной кризис может привести к "финансовой трагедии" уже в апреле.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что венгерское правительство выдвинуло журналисту-расследователю Саболчу Госпожи обвинения в шпионаже в пользу Украины, заявив, что он якобы передавал секретные данные иностранной стороне. По версии властей, эта деятельность ставит под угрозу безопасность страны.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-27/ukraine-is-running-out-of-cash-to-pay-for-the-war-as-aid-falters
