В Україні вперше офіційно визнали успіхи в розробці ракетних технологій та підтверджено наміри щодо створення власного суверенного супутникового угруповання. Аналітики Defence Express прокоментували нещодавні заяви депутатів та вищих чиновників.

Зокрема, було зазначено, що українська армія вже має у своєму розпорядженні ракети, які здатні здійснювати удари на великі відстані, до 500 км. Це не просто звичайні балістичні ракети – їхні характеристики дозволяють досягати гіперзвукових швидкостей. За оцінками експертів, такі ракети можуть розганятися до понад 5 Махів (1700 м/с), що робить їх надзвичайно складними для перехоплення та ефективними у бою.

Наразі залишається невідомим, коли і де саме були проведені пуски цих ракет, оскільки офіційної інформації про результати таких операцій ще не оприлюднено. Це також підкреслює, що Україна володіє технологіями, які поки що залишаються поза увагою широкої громадськості.

Важливою частиною стратегічного розвитку є також використання новітніх методів запуску. Одним із них є запуск ракет з транспортних літаків на висоті близько 8 км, що дозволяє ефективно подолати перші кілометри польоту, коли опір атмосфери є найвищим. Така практика дозволяє значно збільшити дальність ракети, хоча її маса та габарити залишаються обмеженими можливостями носія.

Ці досягнення в ракетобудуванні є важливим кроком до посилення обороноздатності України та можуть стати основою для нових, більш ефективних технологій у майбутньому. Крім того, у статті йдеться про плани створення власного супутникового угруповання, що дозволить Україні значно посилити свій нагляд за ситуацією в регіоні та підтримувати зв'язок із військовими силами на всіх етапах операцій.

