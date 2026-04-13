logo

BTC/USD

71583

ETH/USD

2210.75

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Украина будет жестко бить по РФ тайными ракетами: раскрыт сенсационный инсайд
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина будет жестко бить по РФ тайными ракетами: раскрыт сенсационный инсайд

Украинские секретные ракеты могут наносить удары на глубину врага до 500 км.

13 апреля 2026, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Украине впервые официально признали успехи в разработке ракетных технологий и подтверждены намерения по созданию собственной суверенной спутниковой группировки. Аналитики Defence Express прокомментировали недавние заявления депутатов и чиновников.

Фото: из открытых источников

В частности, было отмечено, что украинская армия уже располагает ракетами, способными совершать удары на большие расстояния, до 500 км. Это не просто обычные баллистические ракеты – их характеристики позволяют достигать гиперзвуковых скоростей. По оценкам экспертов, такие ракеты могут разгоняться до более чем 5 Махов (1700 м/с), что делает их чрезвычайно сложными для перехвата и эффективными в бою.

Пока остается неизвестным, когда и где именно были произведены пуски этих ракет, поскольку официальная информация о результатах таких операций еще не обнародована. Это также подчеркивает, что Украина владеет технологиями, которые пока остаются без внимания широкой общественности.  

Важной частью стратегического развития также использование новейших методов запуска. Одним из них является запуск ракет с транспортных самолетов на высоте около 8 км, что позволяет эффективно преодолеть первые километры полета, когда сопротивление атмосферы самое высокое. Такая практика позволяет значительно увеличить дальность ракеты, хотя масса и габариты остаются ограниченными возможностями носителя.

Эти достижения в ракетостроении являются важным шагом к усилению обороноспособности Украины и могут стать основой новых, более эффективных технологий в будущем. Кроме того, речь идет о планах создания собственной спутниковой группировки, что позволит Украине значительно усилить свой надзор за ситуацией в регионе и поддерживать связь с военными силами на всех этапах операций.

"Комментарии" уже писали, что, несмотря на огромные потери, российская армия не сбавляет темп своих атак и не отказывается от планов на новые наступления. После короткого периода уменьшения интенсивности боевых действий враг снова перегруппировывает свои силы и готовится к продолжению весенне-летней кампании. Военный аналитик Иван Тимочко сообщил, что подготовка к наступлению уже заметна по всей линии фронта. Он также отметил, на каких направлениях россияне сохраняют наибольшую активность и почему говорить о потере их наступательного потенциала еще рано.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://defence-ua.com/news/ukrajina_vzhe_maje_balistichni_raketi_na_500_km_i_jih_mozhna_zapuskati_z_litakiv_na_sche_bilshu_dalnist_za_tehnologijeju_povitrjanij_start-22549.html
Теги:

Новости

Все новости