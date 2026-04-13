Неймовірна ескалація по всій ліні фронту: озвучено тривожну заяву про небезпечний план Кремля

Попри величезні втрати, російська армія не зменшує темп своїх атак і не відмовляється від планів на нові наступи. Після короткого періоду зменшення інтенсивності бойових дій ворог знову перегруповує свої сили і готується до продовження весняно-літньої кампанії. Військовий аналітик Іван Тимочко повідомив, що підготовка до наступу вже помітна по всій лінії фронту. Він також зазначив, на яких напрямках росіяни зберігають найбільшу активність та чому говорити про втрату їхнього наступального потенціалу ще зарано.

Активність російських військ залишається високою на тих ділянках фронту, які вже стали основними зонами бойових дій. Найбільше атак припадає на Покровський напрямок та район Костянтинівки, а також на Гуляйпільський напрямок, який залишався одним із найбільш гарячих у попередні місяці. Хоча були спроби посилити бойові дії на північному сході України, зокрема на Сумщині, ці атаки були менш інтенсивними і мали лише кілька зіткнень.

Варто зазначити, що під час так званого "Великоднього перемир'я" російські атаки не припинилися. І хоча кількість нападів зменшилась, інтенсивність боїв і масштаб тиску по всій лінії фронту залишалися стабільними. За час перемир'я ворог не лише підтягнув техніку, але й поповнив свої сили, порушивши умови припинення вогню 10 721 раз і здійснивши 119 штурмів.

Тимочко підкреслює, що ситуація на фронті не змінилася кардинально: зменшилась лише кількість атак, але не їхній масштаб або інтенсивність. Наразі спостерігається перегрупування сил та підготовка російських військ до нових спроб наступу, які повинні розпочатися в рамках весняно-літньої кампанії.

Тим часом, на початку березня російські війська вже намагалися прорвати оборону, але ця атака була відбита українськими військами. Однак ворог готується до нових спроб, використовуючи всі наявні ресурси. Попри це, експерт вважає, що говорити про втрату наступального потенціалу російськими силами наразі зарано, оскільки навіть без значної переваги на полі бою, вони продовжують тиснути і використовують свої ресурси до останнього.

