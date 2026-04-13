Несмотря на огромные потери, российская армия не сбавляет темп своих атак и не отказывается от планов на новые наступления. После короткого периода уменьшения интенсивности боевых действий враг снова перегруппировывает свои силы и готовится к продолжению весенне-летней кампании. Военный аналитик Иван Тимочко сообщил, что подготовка к наступлению уже заметна по всей линии фронта. Он также отметил, на каких направлениях россияне сохраняют наибольшую активность и почему говорить о потере их наступательного потенциала еще рано.

Фото: из открытых источников

Активность русских войск остается высокой на тех участках фронта, которые стали основными зонами боевых действий. Больше всего атак приходится на Покровское направление и район Константиновки, а также на Гуляйпольское направление, которое оставалось одним из самых горячих в предыдущие месяцы. Хотя были попытки усилить боевые действия на северо-востоке Украины, в частности в Сумской области, эти атаки были менее интенсивными и имели лишь несколько столкновений.

Следует отметить, что во время так называемого "Пасхального перемирия" российские атаки не прекратились. И хотя количество нападений уменьшилось, интенсивность боев и масштаб давления по всей линии фронта оставались стабильными. За время перемирия враг не только подтянул технику, но и пополнил свои силы, нарушив условия прекращения огня 10721 раз и совершив 119 штурмов.

Тимочко подчеркивает, что ситуация на фронте не изменилась кардинально: уменьшилось количество атак, но не их масштаб или интенсивность. В настоящее время наблюдается перегруппировка сил и подготовка российских войск к новым попыткам наступления, которые должны начаться в рамках весенне-летней кампании.

Между тем в начале марта российские войска уже пытались прорвать оборону, но эта атака была отбита украинскими войсками. Однако враг готовится к новым попыткам, используя все имеющиеся ресурсы. Несмотря на это, эксперт считает, что говорить о потере наступательного потенциала российскими силами рано, поскольку даже без значительного преимущества на поле боя, они продолжают давить и используют свои ресурсы до последнего.

