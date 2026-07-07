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Україна здивувала весь світ найдальшим ударом за всю війну: у США розкрили деталі

ISW повідомляє про рекордний наліт більш ніж за 2500 кілометрів від кордону, після якого Кремль посилив інформаційну цензуру

7 липня 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Українські Сили оборони здійснили найдальший удар територією Росії з початку повномасштабної війни. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), безпілотники вперше атакували Омський нафтопереробний завод, розташований більш ніж за 2500 кілометрів від українського кордону.

Україна здивувала весь світ найдальшим ударом за всю війну: у США розкрили деталі

Удар по Омському НПЗ. Фото: з відкритих джерел

За даними Генерального штабу України, внаслідок удару на найбільшому нафтопереробному підприємстві Росії виникла пожежа. Завод здатний переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік і вважається одним з ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Російська влада підтвердила факт атаки безпілотників.

Одночасно українські дрони завдали ударів по Ярославському нафтопереробному заводу "Славнафта-ЯНОС", нафтовому терміналу "Новатек Усть-Луга" в Ленінградській області, а також по базі 26-ї ракетної бригади російської армії під Лугою. Опубліковані відеозаписи підтверджують влучення по ряду об'єктів.

За інформацією ISW, українська кампанія дальнобійних ударів помітно розширилася з весни 2026 року. Використовуючи перевантаженість російської системи ППО, Київ систематично атакує нафтопереробні заводи, логістичні вузли та військову інфраструктуру, що вже призвело до скорочення обсягів переробки нафти та виникнення дефіциту бензину в окремих регіонах Росії та на окупованих територіях України.

На цьому тлі, як стверджують аналітики, Кремль посилює контроль за інформаційним простором. За даними російських джерел, великим державним ЗМІ рекомендували мінімізувати публікації про наслідки українських ударів по території РФ і зосередитись виключно на повідомленнях про атаки російської армії по Україні.

У ISW вважають, що це свідчить про нездатність Москви приховати зростаючу ефективність українських далекобійних операцій.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-6-2026/
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