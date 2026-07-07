Президент Финляндии раскрыл позицию НАТО по ударам Украины по России

Страны НАТО поддерживают усиление украинских дальнобойных ударов по военным объектам на территории России, считая это важным инструментом давления на Кремль и способом приблизить переговоры о завершении войны. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

По его словам, среди союзников растет понимание того, что операции Украины с использованием дальнобойных беспилотников существенно изменили баланс сил и укрепили позиции Киева.

Стубб отметил, что даже опасения относительно возможной российской ядерной эскалации не изменили общего подхода западных партнеров.

Президент Финляндии убежден, что Украина сегодня находится в наиболее выгодном положении с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что успехи украинских сил на поле боя, развитие оборонной промышленности и стабильная международная поддержка усилили переговорные позиции Киева и заставили многих пересмотреть стратегию в отношении конфликта.

По словам Стубба, удары по российской территории делают последствия войны более ощутимыми для самой России, что со временем может усилить внутреннее давление на руководство страны и создать предпосылки для возвращения Москвы к дипломатическому процессу.

В то же время президент Финляндии отметил, что вопрос полноценного вступления Украины в НАТО пока остается отложенным до возможного прекращения огня. Однако он считает, что максимально тесная интеграция украинского оборонно-промышленного комплекса с государствами Альянса уже сегодня способна обеспечить Киеву уровень сотрудничества, максимально приближенный к членству, и подготовить почву для будущего присоединения к НАТО.

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