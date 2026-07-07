Президент Фінляндії розкрив позицію НАТО щодо ударів України по Росії

Країни НАТО підтримують посилення українських далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії, вважаючи це важливим інструментом тиску на Кремль та способом наближення переговорів щодо завершення війни. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб в інтерв'ю Financial Times.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

За його словами, серед союзників зростає розуміння того, що операції України з використанням далекобійних безпілотників суттєво змінили баланс сил та зміцнили позиції Києва.

Стубб зазначив, що навіть побоювання щодо можливої російської ядерної ескалації не змінили загального підходу західних партнерів.

Президент Фінляндії переконаний, що Україна сьогодні перебуває у найвигіднішому становищі з початку повномасштабної війни. Він наголосив, що успіхи українських сил на полі бою, розвиток оборонної промисловості та стабільна міжнародна підтримка посилили переговорні позиції Києва та змусили багатьох переглянути стратегію щодо конфлікту.

За словами Стубба, удари по російській території роблять наслідки війни більш відчутними для самої Росії, що згодом може посилити внутрішній тиск на керівництво країни та створити передумови для повернення Москви до дипломатичного процесу.

Водночас президент Фінляндії зазначив, що питання повноцінного вступу України до НАТО поки що залишається відкладеним до можливого припинення вогню. Однак він вважає, що максимально тісна інтеграція українського оборонно-промислового комплексу з державами Альянсу вже сьогодні здатна забезпечити Києву рівень співробітництва, максимально наближений до членства, та підготувати підґрунтя для майбутнього приєднання до НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на саміті НАТО на Україну чекають погані новини: на що підуть союзники, заради Трампа.



