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Украина удивила весь мир самым дальним ударом за всю войну: в США раскрыли детали

ISW сообщает о рекордовом налете более чем за 2500 километров от границы, после которого Кремль усилил информационную цензуру

7 июля 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Украинские Силы обороны осуществили самый дальний удар по территории России с начала полномасштабной войны. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), беспилотники впервые атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный более чем в 2500 километрах от украинской границы.

Украина удивила весь мир самым дальним ударом за всю войну: в США раскрыли детали

Удар по Омскому НПЗ. Фото: из открытых источников

По данным Генерального штаба Украины, в результате удара на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии России возник пожар. Завод способен перерабатывать свыше 21 миллиона тонн нефти в год и считается одним из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Российские власти подтвердили факт атаки беспилотников.

Одновременно украинские дроны нанесли удары по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС", нефтяному терминалу "Новатэк Усть-Луга" в Ленинградской области, а также по базе 26-й ракетной бригады российской армии под Лугой. Опубликованные видеозаписи подтверждают попадания по ряду объектов.

По информации ISW, украинская кампания дальнобойных ударов заметно расширилась с весны 2026 года. Используя перегруженность российской системы ПВО, Киев систематически атакует нефтеперерабатывающие заводы, логистические узлы и военную инфраструктуру, что уже привело к сокращению объемов переработки нефти и возникновению дефицита бензина в отдельных регионах России и на оккупированных территориях Украины.

На этом фоне, как утверждают аналитики, Кремль усиливает контроль над информационным пространством. По данным российских источников, крупным государственным СМИ рекомендовали минимизировать публикации о последствиях украинских ударов по территории РФ и сосредоточиться исключительно на сообщениях об атаках российской армии по Украине. 

В ISW считают, что это свидетельствует о неспособности Москвы скрыть растущую эффективность украинских дальнобойных операций.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-6-2026/
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