Україна збиватиме "Орєшнік" у космосі: чи справді це можливо

Україна робить ставку на розвиток космічних технологій, як нового елемента оборони. Йдеться не лише про раннє попередження, а й про перехоплення ворожих ракет ще за межами атмосфери. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна. Які ключові умови для перехоплення балістичних ракет РФ? Про що говорить гучна заява про нову зброю? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Ракета Орєшнік.

Першочергове завдання – зафіксувати запуск ракети

Головний редактор Defense Express Олег Катков заявив в ефірі телеканалу "Київ24", що для захисту від ударів російської балістичної ракети "Орєшнік" Україні потрібна багатошарова протиповітряна оборона. Але першочергове завдання – зафіксувати її запуск.

"Побачити момент запуску можна за допомогою надгоризонтних та загоризонтних радіолокаційних станцій. Після цього потрібно спрогнозувати траєкторію "Орєшніка" та підтвердити, що він летить атакувати територію України. Коли це встановлено, має активуватися система перехоплення – саме наземного базування", — пояснив експерт.

Йдеться про системи типу Arrow-3 або SM-3, які перебувають у постійній бойовій готовності, сказав він.

Далі ракета-перехоплювач виходить у космос і здійснює кінетичний перехоплення. Відбувається це на висоті 200-400 км, додав Катков.

"Повітряний запуск мало чим допоможе, тому що неможливо тримати літак із готовою до запуску ракетою в повітрі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Навіть трьома літаками, які змінюватимуться один одним, не обійдешся. Першим завданням буде навіть не створення ракети. Це буде питання виявлення загрози — зокрема супутниками", — підкреслив експерт.

Створення компактного перехоплювача виглядає вкрай складним завданням

Військовий експерт Олексій Гетьман сумнівається у здатності України збивати ракети на висоті 200 км. Для цього потрібні надпотужні двигуни та ресурси.

Експерт наголосив, що заяви про можливість перехоплення російської ракети "Орєшнік" у космосі викликають серйозні технічні сумніви. Для створення такої системи потрібні технології, ресурси та виробничі потужності, яких Україна поки що офіційно не має.

За словами експерта, подібні заяви вимагають чітких пояснень, адже йдеться про надскладні технологічні процеси, які неможливо реалізувати без потужної ракетної програми.

Гетьман наголосив, що для поразки мети на висоті близько 200 кілометрів ракета-перехоплювач повинна мати характеристики, близькі до космічного носія. Це означає величезну швидкість, надпотужні двигуни та значний запас палива.

"Як людина з технічною освітою, я хочу запитати – яким чином це можна зробити? Щоб ракета піднялася з вантажем на таку висоту, вона має фактично виходити на орбіту, а для цього потрібна космічна швидкість. Це дуже великі вимоги до двигунів, конструкції та запасу палива", — пояснив експерт.

Він додав, що навіть світові космічні програми використовують великі багатоступінчасті ракети для виходу на орбіту, тому створення компактного перехоплювача має вкрай складне завдання.

