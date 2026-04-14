Украина будет сбивать "Орешник" в космосе: действительно ли это возможно

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина делает ставку на развитие космических технологий как нового элемента обороны. Речь идёт не только о раннем предупреждении, но и о перехвате вражеских ракет ещё за пределами атмосферы. Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина. Какие ключевые условия для перехвата баллистических ракет РФ? О чем говорит громкое заявление о новом оружии? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракета Орешник. Фото: из открытых источников
Главный редактор Defense Express Олег Катков заявил в эфире телеканала "Киев24", что для защиты от ударов российской баллистической ракеты "Орешник" Украине нужна многослойная противовоздушная оборона. Но первоочередная задача – зафиксировать ее запуск.
Речь может идти о системах типа Arrow-3 или SM-3, которые находятся в постоянной боевой готовности, сказал он.
Далее ракета-перехватчик выходит в космос и осуществляет кинетический перехват. Происходит это на высоте 200-400 километров, добавил Катков.
Военный эксперт Алексей Гетман сомневается в способности Украины сбивать ракеты на высоте 200 км. Для этого нужны сверхмощные двигатели и ресурсы.
Эксперт подчеркнул, что заявления о возможности перехвата российской ракеты "Орешник" в космосе вызывают серьезные технические сомнения. Для создания такой системы нужны технологии, ресурсы и производственные мощности, которых Украина пока официально не имеет.
По словам эксперта, подобные заявления требуют четких объяснений, ведь речь идет о сверхсложных технологических процессах, которые невозможно реализовать без мощной ракетной программы.
Гетман подчеркнул, что для поражения цели на высоте около 200 километров ракета-перехватчик должна иметь характеристики, близкие к космическому носителю. Это означает огромную скорость, сверхмощные двигатели и значительный запас топлива.
Он добавил, что даже мировые космические программы используют большие многоступенчатые ракеты для выхода на орбиту, поэтому создание компактного перехватчика выглядит крайне сложной задачей.
