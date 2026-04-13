Главная Новости Общество Война с Россией Инновационного вооружения в Украины станет больше: какое решение принято Минобороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Инновационного вооружения в Украины станет больше: какое решение принято Минобороны

Новые технологии теперь попадут на фронт за дни, а не месяцы: решения будут проверять прямо в бою

13 апреля 2026, 14:05
Кравцев Сергей

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный механизм ускоренного внедрения инноваций для армии, который должен радикально изменить подход к обеспечению фронта. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

Ранее в Украине фактически отсутствовала процедура, позволяющая закупать новые разработки для тестирования в боевых условиях. Из-за этого перспективные технологии попадали в войска эпизодически и без системного отбора.

Теперь оборонное ведомство получило право оперативно закупать инновационную продукцию по упрощённой процедуре. Ключевую роль в процессе будут играть сами военные: подразделения ВСУ смогут тестировать новые решения непосредственно на передовой и давать оценку их эффективности.

Как отметил министр обороны Михаил Федоров, в современных условиях скорость внедрения технологий становится решающим фактором. По его словам, разработки, которые появляются сегодня, должны начинать работать на поле боя уже завтра.

Речь идёт о широком спектре решений – от новых видов техники и беспилотников до программного обеспечения и цифровых инструментов. Только после проверки в реальных условиях такие разработки будут включаться в официальный перечень закупок.

В правительстве рассчитывают, что нововведение позволит сократить путь от идеи до применения, ускорит реакцию на запросы фронта и создаст устойчивую обратную связь между военными и разработчиками.

Таким образом Украина делает ставку на гибкость и технологическое преимущество, пытаясь опередить противника не числом, а скоростью внедрения инноваций. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в приложении "Резерв+" появилась новая отметка — "оперативный резерв". Впрочем, это не нововведение и никоим образом не связано с изменениями в правилах мобилизации. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в комментарии "РБК-Украина".




Источник: https://mod.gov.ua/news/masshtabuiemo-oboronni-innovatsii-uriad-zapustyv-novu-model-zakupivel-yaka-skorochuie-shliakh-vid-rozrobky-do-zastosuvannia?utm_source=mod-telegram&utm_medium=social
