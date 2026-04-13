Інноваційного озброєння в Україні побільшає: яке рішення ухвалено Міноборони
Інноваційного озброєння в Україні побільшає: яке рішення ухвалено Міноборони

Нові технології тепер потраплять на фронт за дні, а не місяці: рішення перевірятимуть прямо у бою

13 квітня 2026, 14:05
Кравцев Сергей

Кабінет Міністрів України запустив експериментальний механізм прискореного впровадження інновацій для армії, який має радикально змінити підхід до забезпечення фронту. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Міноборони України. Фото: із відкритих джерел

Раніше в Україні фактично була відсутня процедура, яка дає змогу закуповувати нові розробки для тестування в бойових умовах. Через це перспективні технології потрапляли до військ епізодично і без системного відбору.

Тепер оборонне відомство отримало право оперативно закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою. Ключову роль у процесі відіграватимуть самі військові: підрозділи ЗСУ зможуть тестувати нові рішення безпосередньо на передовій та давати оцінку їх ефективності.

Як зазначив міністр оборони Михайло Федоров, у сучасних умовах швидкість запровадження технологій стає вирішальним фактором. За його словами, розробки, які з'являються сьогодні, мають розпочинати роботу на полі бою вже завтра.

Йдеться про широкий спектр рішень – від нових видів техніки та безпілотників до програмного забезпечення та цифрових інструментів. Тільки після перевірки у реальних умовах такі розробки включатимуться до офіційного переліку закупівель.

В уряді розраховують, що нововведення дозволить скоротити шлях від ідеї до застосування, прискорить реакцію на запити фронту та створить стійкий зворотний зв'язок між військовими та розробниками.

Таким чином Україна робить ставку на гнучкість та технологічну перевагу, намагаючись випередити супротивника не числом, а швидкістю впровадження інновацій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у додатку "Резерв+" з'явилася нова позначка — "оперативний резерв". Втім, це не нововведення і жодним чином не пов'язане із змінами правил мобілізації. Про це повідомили у Міністерстві оборони України у коментарі "РБК-Україна".




Джерело: https://mod.gov.ua/news/masshtabuiemo-oboronni-innovatsii-uriad-zapustyv-novu-model-zakupivel-yaka-skorochuie-shliakh-vid-rozrobky-do-zastosuvannia?utm_source=mod-telegram&utm_medium=social
