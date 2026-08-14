Україна заявила про удар по великому газовому комплексу РФ: куди нарешті дістали ЗСУ

У ніч на 14 серпня 2026 року Сили оборони України завдали удару по виробничо-перевалочному комплексу "НОВАТЕК-Усть-Луга" у Ленінградській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ уразили комплекс "НОВАТЕК-Усть-Луга". Фото: з відкритих джерел

За даними українських військових, об’єкт розташований у районі Слободки неподалік порту Усть-Луга. Після атаки там зафіксували пожежу. Попередньо, під удар потрапили дві переробні установки.

"НОВАТЕК-Усть-Луга" є великим комплексом із переробки та перевалки стабільного газового конденсату. Підприємство призначене для фракціонування сировини та виробництва нафтопродуктів, які можуть транспортуватися морським шляхом.

Потужність комплексу оцінюють майже у 8 млн тонн сировини на рік. Саме тому його робота має значення не лише для російського паливного сектору, а й для експортної інфраструктури РФ.

У Генштабі наголошують, що продукція підприємства використовується у воєнно-економічній діяльності Росії та може бути залучена для забезпечення потреб її збройних сил. Відтак об’єкт став однією з цілей українських ударів по російській паливній та енергетичній інфраструктурі.

Наразі масштаб пошкоджень остаточно не встановлений. Українська сторона зазначає, що результати ураження та розмір завданих збитків уточнюються.

Атака на Усть-Лугу має особливе значення через розташування комплексу в одному з ключових російських портових районів Балтійського моря. Будь-які тривалі проблеми з роботою переробних потужностей потенційно можуть вплинути на логістику та експорт російської сировини й нафтопродуктів.

Російська сторона на момент публікації не надала незалежного підтвердження всіх деталей, заявлених Генштабом України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вперше розкрита цифра: скільки великих НПЗ РФ удалося уразити Україні.



