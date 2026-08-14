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Украина заявила об ударе по большому газовому комплексу РФ: куда наконец-то достали ВСУ

В Генштабе сообщили о поражении комплекса «НОВАТЭК-Усть-Луга»

14 августа 2026, 15:15
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Кравцев Сергей

В ночь на 14 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по производственно-перевалочному комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украина заявила об ударе по большому газовому комплексу РФ: куда наконец-то достали ВСУ

ВСУ поразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга". Фото: из открытых источников

По данным украинских военных, объект расположен в районе Слободки недалеко от порта Усть-Луга. После атаки там был зафиксирован пожар. Предварительно под удар попали две перерабатывающие установки.

"Новатек-Усть-Луга" является большим комплексом по переработке и перевалке стабильного газового конденсата. Предприятие предназначено для фракционирования сырья и производства нефтепродуктов, которые могут транспортироваться по морскому пути.

Мощность комплекса оценивается почти в 8 млн тонн сырья в год. Именно поэтому его работа имеет значение не только для российского топливного сектора, но и для экспортной инфраструктуры РФ.

В Генштабе подчеркивают, что продукция компании употребляется в военно-экономической деятельности России и может быть привлечена для обеспечения потребностей её вооруженных сил. Следовательно, объект стал одной из целей украинских ударов по российской топливной и энергетической инфраструктуре.

Пока масштаб повреждений окончательно не установлен. Украинская сторона отмечает, что результаты поражения и размер нанесенного ущерба уточняются.

Атака на Усть-Луге имеет особое значение из-за расположения комплекса в одном из ключевых русских портовых районов Балтийского моря. Любые продолжительные проблемы с работой перерабатывающих мощностей могут повлиять на логистику и экспорт российского сырья и нефтепродуктов.

Российская сторона на момент публикации не предоставила независимое подтверждение всех деталей, заявленных Генштабом Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – впервые раскрыта цифра: сколько крупных НПЗ РФ удалось поразить Украину.




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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/41877
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