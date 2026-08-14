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Вперше розкрита цифра: скільки великих НПЗ РФ удалося уразити Україні

Ринок реагує на новий виток напруженості навколо Ірану, але слабший прогноз попиту та рекордне зростання запасів у США стримують подальший стрибок цін

14 серпня 2026, 12:43
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Кравцев Сергей

Україна від початку серпня різко активізувала удари по нафтовій інфраструктурі Росії. Під прицілом опинилися одразу 10 із 34 великих нафтопереробних заводів країни-агресорки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власний підрахунок, зроблений на основі публічних заяв України та Росії.

Вперше розкрита цифра: скільки великих НПЗ РФ удалося уразити Україні

Удари НПЗ. Фото: з відкритих джерел

Таким чином, за неповні два тижні українські безпілотники атакували майже третину великих російських НПЗ. Значна частина підприємств, які потрапили під нові удари, вже зазнавала атак українських сил раніше цього року.

Для Росії це створює додатковий тиск на паливний ринок. Якщо пошкодження окремих підприємств призводитимуть до тривалого скорочення переробки, внутрішня пропозиція бензину та дизельного пального може зменшитися. Це, своєю чергою, здатне спровокувати новий виток зростання цін.

Проблема для Кремля особливо чутлива напередодні парламентських виборів у Росії. Зростання вартості пального та його можливий дефіцит можуть мати не лише економічні, а й політичні наслідки.

Українські атаки по російській нафтовій інфраструктурі мають подвійний ефект. З одного боку, вони ускладнюють роботу підприємств, які забезпечують російський внутрішній ринок паливом. З іншого – створюють додаткові проблеми для нафтової галузі, яка залишається одним із ключових джерел доходів російського бюджету.

Москва намагається захищати стратегічні об’єкти від ударів безпілотників та відновлювати пошкоджені потужності. Однак повторні атаки змушують російську владу постійно балансувати між ремонтом заводів, підтримкою поставок пального та необхідністю забезпечувати роботу нафтової галузі.

Якщо інтенсивність ударів збережеться, питання стабільності російського паливного ринку може стати для Кремля дедалі гострішим.

Також видання "Коментарі" повідомляло – росіяни раптово визнали, що треба готуватися до найгіршого: який НПЗ зупинив роботу.




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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-14/russian-regions-report-new-fuel-crunch-as-kyiv-hits-refineries?srnd=phx-economics-v2
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