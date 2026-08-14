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Впервые раскрыты цифры: сколько крупных НПЗ РФ удалось поразить Украину

Рынок реагирует на новый виток напряженности вокруг Ирана, но более слабый прогноз спроса и рекордный рост запасов в США сдерживают дальнейший скачок цен.

14 августа 2026, 12:43
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Кравцев Сергей

Украина с начала августа резко активизировала удары по нефтяной инфраструктуре России. Под прицелом оказались сразу 10 из 34 крупных нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой подсчет, сделанный на основе публичных заявлений Украины и России.

Впервые раскрыты цифры: сколько крупных НПЗ РФ удалось поразить Украину

Удары по НПЗ. Фото: из открытых источников

Таким образом, за неполные две недели украинские беспилотники атаковали около трети крупных российских НПЗ. Значительная часть предприятий, попавших под новые удары, уже подвергалась атакам украинских сил ранее в этом году.

Для России это создает дополнительное давление на топливный рынок. Если повреждение отдельных предприятий приведет к длительному сокращению переработки, внутреннее предложение бензина и дизельного топлива может уменьшиться. Это, в свою очередь, способно спровоцировать новый виток роста цен.

Проблема Кремля особенно чувствительна накануне парламентских выборов в России. Рост стоимости горючего и его возможный дефицит могут иметь не только экономические, но и политические последствия.

Украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре оказывают двойной эффект. С одной стороны, они усложняют работу предприятий, которые снабжают российский внутренний рынок топливом. С другой – создают дополнительные проблемы для нефтяной отрасли, остающейся одним из ключевых источников доходов российского бюджета.

Москва пытается защищать стратегические объекты от ударов беспилотников и восстанавливать поврежденные мощности. Однако повторные атаки вынуждают российские власти постоянно балансировать между ремонтом заводов, поддержкой поставок горючего и необходимостью обеспечивать работу нефтяной отрасли.

Если интенсивность ударов сохранится, вопрос стабильности российского топливного рынка может стать для Кремля все острее.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне внезапно признали, что нужно готовиться к самому худшему: какой НПЗ остановил работу.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-14/russian-regions-report-new-fuel-crunch-as-kyiv-hits-refineries?srnd=phx-economics-v2
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