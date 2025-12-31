Україна завдасть нищівного удару Путіну: чому у 2026 році зміниться все

Україна продовжує активно працювати над збільшенням проблем Росії, зокрема через так звані "санкції Малюка – Буданова". Це пов'язано з серією далекобійних атак по важливих нафтових та військових об'єктах Росії, що призводить до ще більшої паливної кризи у країні-агресорці. У Росії виникли серйозні труднощі з переробкою нафти та її продажем, що тільки поглиблює існуючі економічні проблеми.

Фото: з відкритих джерел

Авіаційний експерт Богдан Долінце вважає, що у 2026 році Україна може значно посилити та розширити свої удари по Росії, зокрема за рахунок вдосконалення засобів для дальніх атак. Український військово-промисловий комплекс (ВПК) продовжує активно розвиватися, нарощуючи свої спроможності для нових ударів.

За його словами, кількість і різноманітність застосовуваних систем постійно зростає, а можливості проходження ворожих систем протиповітряної оборони (ППО) значно покращуються. В результаті, з високою ймовірністю, у 2026 році кількість ударів зросте, а їх ефективність буде на значно вищому рівні. Проте, експерт також зазначив, що кількість використаних засобів може залишитися на тому ж рівні, але успішність атак збільшиться.

Сьогодні Україна має значну кількість засобів для малих та дальніх атак, але є й проблеми з озброєнням середнього радіусу дії — від 50 до 300 км. Однак, згідно з прогнозами, ситуація може змінитися вже у 2026 році.

"Є велика ймовірність, що 2026 рік стане проривом у сфері середньої дальності. Ми очікуємо на нові системи: від ударних літаків до балістичних та крилатих ракет. Одним із головних викликів для засобів середньої дальності є ціновий аспект, адже необхідно зберегти баланс точності, дальності та економічної доцільності", — пояснив Долінце.

