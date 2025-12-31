Влада про це мовчить: розкрито шокуючу цифру виїзду українців за кордон через війну

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що кількість українців, які виїхали за кордон, становить 11 мільйонів. Він уточнив, що офіційна статистика Міністерства закордонних справ нараховує 8,5 мільйона осіб, однак реальна цифра може бути значно вищою, оскільки частина громадян не ставиться на консульський облік.

Фото: з відкритих джерел

"Ми розуміємо, що не всі громадяни реєструються в консульствах, тому влада не може побачити їх офіційно", — пояснив Лубінець в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Це питання залишається важливим, оскільки з 2022 року мільйони українців були вимушені покинути країну через війну, шукати безпечніші умови життя в інших державах. Проте, за словами експертів, повернення біженців до України відбуватиметься повільно, а масового повернення не очікується принаймні до 2027 року.

Прогноз соціологів, викладений в інфляційному звіті Національного банку України, вказує на те, що українці повертатимуться додому лише з невеликою кількістю — близько 100 тисяч осіб на рік. Процес буде дуже поступовим, і це значною мірою залежатиме від ситуації всередині країни. Ключовими чинниками залишатимуться безпека в Україні, економічне відновлення та умови життя для українців у європейських країнах.

