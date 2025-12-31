Власть об этом молчит: раскрыта шокирующая цифра выезда украинцев за границу из-за войны

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что количество уехавших за границу украинцев составляет 11 миллионов. Он уточнил, что официальная статистика Министерства иностранных дел насчитывает 8,5 миллионов человек, однако реальная цифра может быть значительно выше, поскольку часть граждан не ставится на консульский учет.

Фото: из открытых источников

"Мы понимаем, что не все граждане регистрируются в консульствах, поэтому власти не могут увидеть их официально", — пояснил Лубинец в интервью Дмитрию Гордону.

Этот вопрос остается важным, поскольку с 2022 года миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну из-за войны, искать более безопасные условия жизни в других государствах. Однако, по словам экспертов, возвращение беженцев в Украину будет происходить медленно, а массовый возврат не ожидается по крайней мере до 2027 года.

Прогноз социологов, изложенный в инфляционном отчете Национального банка Украины, указывает на то, что украинцы будут возвращаться домой только с небольшим количеством — около 100 тысяч человек в год. Процесс будет очень постепенным, и это будет в значительной степени зависеть от ситуации внутри страны. Ключевым фактором будет оставаться безопасность в Украине, экономическое восстановление и условия жизни для украинцев в европейских странах.

