Украина продолжает активно работать над увеличением проблем России, в частности из-за так называемых "санкций Малюка – Буданова". Это связано с серией дальнобойных атак по важным нефтяным и военным объектам России, что приводит к еще большему топливному кризису в стране-агрессоре. В России возникли серьезные трудности с переработкой нефти и ее продажей, что только усугубляет существующие экономические проблемы.

Фото: из открытых источников

Авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что в 2026 году Украина может значительно усилить и расширить свои удары по России, в частности, за счет усовершенствования средств для дальних атак. Украинский военно-промышленный комплекс продолжает активно развиваться, наращивая свои способности для новых ударов.

По его словам, количество и разнообразие применяемых систем постоянно растет, а возможности прохождения враждебных систем противовоздушной обороны значительно улучшаются. В результате, с высокой вероятностью, в 2026 году количество ударов вырастет, а их эффективность будет на более высоком уровне. Однако эксперт также отметил, что количество использованных средств может остаться на том же уровне, но успеваемость атак увеличится.

Сегодня у Украины есть значительное количество средств для малых и дальних атак, но есть и проблемы с вооружением среднего радиуса действия — от 50 до 300 км. Однако, по прогнозам, ситуация может измениться уже в 2026 году.

"Есть большая вероятность, что 2026 год станет прорывом в сфере средней дальности. Мы ожидаем новых систем: от ударных самолетов до баллистических и крылатых ракет. Одним из главных вызовов для средств средней дальности является ценовой аспект, ведь необходимо сохранить баланс точности, дальности и экономической целесообразности", — пояснил Долинце.

