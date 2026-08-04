Україна завдає болючих ударів по РФ, але Кремль готує новий сценарій виснаження: тривожний прогноз

Попри дедалі успішніші далекобійні удари України по території Росії, Кремль продовжує зберігати стратегічну перевагу завдяки значно більшим людським, економічним і військовим ресурсам. Саме тому Київ змушений робити ставку на асиметричну війну, компенсуючи дисбаланс інноваціями та високотехнологічною зброєю. Про це йдеться в аналітичній статті журналістки Софії Слоновської для CEPA.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За її словами, українська кампанія із застосуванням дронів великої дальності вже кілька тижнів майже щодня завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, паливних базах, портах, кораблях та логістичних центрах далеко від лінії фронту. Такі атаки змушують Москву перекидати додаткові сили протиповітряної оборони, порушують постачання пального та демонструють, що Росія не є недосяжною навіть у глибокому тилу.

Втім, авторка застерігає західних партнерів від надмірного оптимізму. Попри успіхи українських ударів, Росія не припиняє виснажувати Україну. На фронті окупанти продовжують тиснути в Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону в районі Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Також активні бойові дії тривають на Сумському, Харківському, Лиманському та Запорізькому напрямках.

Окрему небезпеку, наголошує Слоновська, становлять масовані комбіновані повітряні атаки. Росія регулярно застосовує "Шахеди", крилаті та балістичні ракети, а також керовані авіабомби. Найбільшою проблемою для України залишаються саме балістичні ракети, адже кількість перехоплювачів до комплексів Patriot обмежена і не дозволяє прикрити всі міста та критично важливі об'єкти.

Крім того, Росія системно атакує цивільну інфраструктуру. За даними CEPA, вже пошкоджено понад 200 автозаправних станцій. Це поки не спричинило загальнонаціонального дефіциту пального, однак суттєво ускладнює логістику, роботу екстрених служб, військового транспорту та забезпечення прифронтових регіонів. На думку авторки, саме війна на виснаження залишається головною ставкою Кремля, попри гучні успіхи України у далекобійних ударах.

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